«A difesa degli indifesi» in Biblioteca a Trani il dibattito sui diritti della terza età

Incontro tematico organizzato dall Città di Trani in collaborazione con l’Università della Terza Età e l'AUSER

Appuntamento fissato per mercoledì 14 maggio 2025, ore 17.00 in Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio": la Città di Trani in collaborazione con l'Università della Terza Età di Trani AUSER Trani, invita a partecipare all'incontro tematico "A DIFESA DEGLI INDIFESI" volto a stimolare un dibattito sui diritti delle persone anziane nel condurre una vita dignitosa, sociale e culturale attiva, garantiti dall'Unione Europea e dall'art. 25 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Uomo".Dopo i saluti istituzionali del Sindaco avv. Amedeo Bottaro, introdurrà e modererà il dott. Tonino Lacalamita, giornalista e caporedattore di TraniViva. Interverranno al dibattito: l'avv. Antonio De Simone, giurista ed esperto dei diritti degli anziani; la dott.ssa Gaya Dalò, psicologa; la dott.ssa Annamaria Samarelli, assistente sociale della Coop. Shalom.