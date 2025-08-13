Eventi e cultura
A Ferragosto il mito di Califano rivive per incantare Palazzo delle Arti Beltrani con: "Un bastardo venuto dal sud"
Nella notte più calda dell’estate, un omaggio teatrale potente interpretato da Fabio Cursio Giacobbe che fonderà parole e musica per raccontare un uomo che non aveva bisogno di morire per diventare leggenda
Trani - mercoledì 13 agosto 2025 8.34
La serata di Ferragosto a Trani si tingerà di poesia e passione con lo spettacolo "Un bastardo venuto dal sud", un omaggio vibrante e autentico a Franco Califano. L'interpretazione di Fabio Cursio Giacobbe, accompagnato dalle voci e note di Carla Bavaro e Alberto Iovene, ci guiderà attraverso la vita turbolenta e intensa del "Califfo". Lontano dalle facili imitazioni, lo show, con la regia del compianto Pietro Genuardi, sceglierà di raccontare l'uomo dietro il mito, il poeta di strada capace di toccare le stelle e poi precipitare nel buio. Un viaggio emozionale tra musica e monologhi che riporta alla luce un artista troppo spesso dimenticato, la cui eredità risuona ancora oggi. Il 15 agosto nella magica cornice del Palazzo delle Arti Beltrani, Corte Davide Santorsola, andrà in scena una serata di passioni e poesia, in pieno Ferragosto, quando l'estate raggiunge il suo apice, arriva uno spettacolo da non perdere (inizio ore 21:00, porta ore 20:30) che ha già conquistato l'Italia e che ora si appresta a infiammare il cuore culturale di Trani.
Sarà un tributo vibrante a Franco Califano, scritto e diretto dal compianto Pietro Genuardi - attore, regista e doppiatore indimenticato dalla lunga carriera tra cinema, teatro e televisione, noto al grande pubblico come Armando Ferraris ne "Il Paradiso delle Signore" e Ivan Bettini in "CentoVetrine" - lo spettacolo è un viaggio emozionale tra parole e musica, che ripercorre la vita avventurosa del Califfo. Poeta di strada, pensatore di vita, chansonnier impenitente: Califano è stato tutto questo e molto di più. Capace di salire fino alle stelle per poi cadere nel buio profondo, travolto dalle montagne russe della vita. Dai favolosi Anni '60-'70 in piena dolce vita romana, quella di via Veneto che lo ha iniziato al jet set internazionale e lo ha fatto diventare uno dei playboy e personaggi più in vista di quegli anni, alle amicizie scomode. Dai primi fotoromanzi alle prime canzoni scritte per altri; ai primi successi da cantante e poi al carcere. E ancora, risalite fino a toccare il cielo con un dito e poi di nuovo giù. E donne, tante donne. Se fosse nato in America, sarebbe stato un guru della beat generation; in Francia, un mito della chanson. In Italia, è leggenda viva.
Sul palco, l'interprete Fabio Cursio Giacobbe guida il pubblico attraverso parole e passioni dell'artista, accompagnato dalla voce intensa di Carla Bavaro e dal pianoforte evocativo di Alberto Iovene. La regia di Genuardi ha scelto di partire dal poeta, non dal personaggio, offrendo una narrazione che vibra di autenticità, pulita e coinvolgente tale da permettere anche ai neofiti di scoprire l'uomo dietro il mito. Lo spettacolo si dipana tra musica, monologhi e suggestioni fumose da club: il night romano anni '70, le donne al centro e il narratore in proscenio. Diciassette brani, interpretati da Bavaro, scandiscono il ritmo di una vita vissuta "tutta d'un sorso". Tra i momenti più intensi, i monologhi in prosa tratti dalle opere di Califano: Pasquale l'infermiere, Piercarlino, Avventura con un travestito, Disperati pensieri di un impotente, che rivelano il lato più vulnerabile e profondo dell'artista.
Califano ha firmato capolavori per Ornella Vanoni, Mia Martini, Mina, Bruno Martino. Ha venduto oltre 30 milioni di dischi e ricevuto una laurea honoris causa in Filosofia dalla New York University per aver scritto "la più bella sintesi dell'uomo latino". Eppure, in Italia, ha vissuto un lungo ostracismo. Questo spettacolo lo riporta al centro della scena, dove merita di stare un artista che ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana.
Un Ferragosto che profuma di poesia e verità. Un omaggio già a partire dal titolo "Un bastardo venuto dal sud", una dichiarazione forte e provocatoria che Franco Califano stesso scelse per il suo primo album del 1972, che è il manifesto di un personaggio che ha sempre giocato sul filo tra romanticismo, malinconia e sfrontatezza. Nessun tentativo di imitazione da parte dell'interprete Giacobbe, solo un tributo sincero, un atto d'amore verso un artista che ha saputo raccontare come pochi l'anima verace dell'Italia.
Ferragosto non sarà solo fuochi d'artificio: sarà poesia, musica e vita vissuta. Califano, un uomo che non aveva bisogno di morire per diventare leggenda, torna e non esclude il ritorno. I biglietti per lo spettacolo "Un bastardo venuto dal sud" di venerdì 15 agosto a Trani (poltronissima numerata: 20,00 euro – posto unico: 15,00 euro) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani (BT) oppure al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/califano-un-bastardo-venuto-dal-sud/263985.
Tutti i biglietti per i singoli eventi sono acquistabili, oltre che al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206 oppure al numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. La brochure di tutti gli appuntamenti della stagione artistica 2025 di Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/promo-stagione-2025-1/full-view.html . Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
