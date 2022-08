A Ferragosto Polo Museale aperto al pubblico

A Ferragosto, per tutti gli amanti dell'arte, saranno regolarmente aperte tutte le sezioni espositive del Polo Museale Diocesano di Trani. Diverse le opzioni: dal Museo Diocesano, al Museo della Macchina per Scrivere, dalla collezione Olivetti alla Sinagoga di Scola Grande, tante le proposte della Fondazione S.e.c.a. per il 15 agosto.

Sarà possibile visitare anche la mostra "I just want to be wonderful"

, le famosissime serigrafie di Marilyn realizzate da Sunday B. Morning

timbrate al retro con inchiostro blu: "Published by Sunday B. Morning" e " Fill in your own Signature"

.

L'esposizione è

al piano del Museo della Macchina per Scrivere. A completare la mostra circa trenta opere di artisti nazionali ed internazionali che hanno raffigurato l'attrice Marilyn Monroe.

Nello scorrere della mostra ci si imbatte dunque sulle tante facce dell'attrice, spesso citata come vera e propria icona della cultura pop, sulla variabilità del suo umore e l'inafferrablità del suo carattere, sulla capacità di offrire un'immagine rinnovata pur essendo sempre se stessa: da questa idea sono nate le opere degli artisti.