A Isabella Di Benedetto il Premio "Mauro de Benedictis"

E' stato assegnato ad Isabella Di Benedetto, alunna della classe V sez. B del Liceo "de Sanctis" – Scienze Umane il "Premio per l'eccellenza ed il talento – Mauro de Benedictis" giunto quest'anno alla sua V edizione, organizzato dalla famiglia del noto imprenditore tranese prematuramente scomparso e dalla sezione di Trani della Fidapa: la cerimonia si è svolta nel cortile del liceo di via Tasselgardo, alla presenza del vicesindaco Fabrizio Ferrante, della dirigente scolastica Grazia Ruggiero, della presidente della Fidapa di Trani Maria Mazzilli, della fondatrice del premio Raffaella Facondi De Benedictis e dell'imprenditore tranese Beppe Nugnes.La giovane studentessa Isabella Di Benedetto, al di là del massimo voto conseguito agli esami di maturità, si è rivelata davvero una ragazza meritevole, fermamente impegnata nello studio (ora ha intrapreso il percorso universitario) e desiderosa di raggiungere importanti obiettivi con tenacia, perseveranza e forza di volontà, che sono alla base di ogni storia di successo: per lei parole di grande compiacimento da parte delle autorità presenti, ed il sugello della testimonianza di un imprenditore come Beppe Nugnes.Nel corso della cerimonia di consegna del premio (un assegno di 1.000 euro) è stata ricordata la figura dell'imprenditore Mauro de Benedictis, uomo di rettitudine morale indiscussa, simbolo del self made man, che all'impegno per il lavoro ha sempre unito la passione per la conoscenza e l'amore per la famiglia: parole che hanno suscitato la commozione della moglie Raffaella, delle figlie Francesca e Paola, con il piccolo Flavio presenti alla cerimonia.