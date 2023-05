A maggio tornano gli appuntamenti con City Tour: dalla Bovio alla città.• Martedì 2 maggio dalle ore 17 alle ore 19:30 è in programma una visita guidata della città, con la guida turistica Luca Pilato, che si concluderà tra i documenti della biblioteca comunale Giovanni Bovio.L'appuntamento è in piazzetta San Francesco alle ore 17.Per info e prenotazioni chiamare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 0883.482149Evento successivo: martedì 23 maggio.Le attività rientrano nel progetto La città che apprende. Biblioteca di comunità di Trani interamente finanziato dalla Regione Puglia con fondi comunitari nell'ambito del bando "Smart in Puglia - Community library" - P.O.R. Puglia F.E.S.R. - FSE 2014-2020 - ed è il risultato di una proposta progettuale che ha registrato un ampio partenariato pubblico e privato.