A marzo al cinema "Dog Days-Stray Life", il thriller girato a Trani

Si chiama "Dog Days-Stray Life" ed è il titolo del film thriller girato interamente a Trani, in uscita a marzo nelle sale cinematografiche. La pellicola è scritta e diretta da Claudio Lisco e prodotta dall'impresa edile Carosella in collaborazione con Di Canosa production.La storia narra le vicende di un criminale di nome Gabriel Novack e di un detective di polizia che da anni è alle tracce del criminale cercando di capire in tutti i modi chi possa essere stato il rapitore dell'attrice di successo Katerine. Il film tratta tematiche importanti come la tratta di esseri umani con immagini crude e violente arricchito da un cast strepitoso composto da Nicola di Canosa (attore principale), Ivana fusco (attrice principale), Pino Fusco, Giancarlo Tartaglia, Pino Shintilla, Antonio Pio Sansonne, Tony Sperandeo, Maurizio Nicolosi, Giuseppe Cascella.Di seguito alcune delle foto sul set e il trailer.