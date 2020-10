A Palazzo Beltrani Anna Giurickov Dato e il suo "Il grande me"

Giovedì 8 ottobre, ore 18:30, il Palazzo delle Arti "Beltrani" ospita la presentazione del nuovo romanzo di Anna Giurickovic Dato, "Il grande me", edito da Fazi. In questo suo secondo libro la scrittrice e avvocata catanese racconta la storia del rapporto tra un uomo, Simone, cui resta ben poco da vivere, e i suoi figli, che corrono a Milano per stargli vicino negli ultimi mesi difficili. Nonostante il dolore, per la figlia Carla si tratta di un'occasione importante per recuperare un tempo insieme che in passato non è mai stato abbastanza.Insieme ai suoi fratelli si lascia trascinare dal padre nei ricordi di anni lontani, ripercorrendo le tappe di una gioventù frizzante e di una vita ricca delle esperienze più diverse. Ma la malattia si dilata richiedendo sempre più attenzioni e Simone, la cui lucidità vacilla sempre di più, vuole rimediare a vecchi errori e confessa ai figli un segreto. Inizia così una ricerca, anche interiore, che porterà Carla e la sua famiglia a scontrarsi con un'ulteriore, dura realtà, oltre a quella della vita e della morte.Dialoga con l'autrice Vito Santoro. Iniziativa organizzata in collaborazione con la Libreria Luna di Sabbia di Trani.Ingresso libero.