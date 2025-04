A Palazzo delle Arti Beltrani il "Jazz and Classical Quartet" il prossimo 27 aprile

Un'esperienza musicale unica ed emozionante attende il pubblico di Palazzo delle Arti Beltrani la prossima domenica 27 aprile (inizio ore 21:00, porta ore 20:30). Nell'elegante cornice della Sala G. Beltrani, il cartellone della Nuova Stagione Artistica 2025 accoglie gli appassionati di jazz e le sue innumerevoli declinazioni, con un appuntamento imperdibile: il concerto del Jazz and Classical Quartet.Questa formazione, composta da talentuosi musicisti pugliesi, è un ponte sonoro tra mondi apparentemente lontani: il rigore della musica classica e la libertà creativa del jazz. Ispirati dai leggendari pianisti francesi Claude Bolling e Jacques Loussier, i componenti del gruppo esplorano il terreno fertile delle contaminazioni musicali, dando vita a esecuzioni originali ed emozionanti. Il loro obiettivo è trasformare ogni brano in un viaggio, capace di emozionare tanto il cultore quanto il neofita.Il programma della serata "Classicamente… jazzando" si snoderà tra le eleganti note di Bach, rilette in chiave jazzistica da Jacques Loussier, e le melodie evocative di Bolling, tratte dalle sue celebri suite. Saranno eseguiti capolavori come il 'Minuetto in Sol Maggiore' di Bach e brani delle suite di Bolling come 'Baroque and Blue' e 'Sentimentale'. Tutto interpretato da un ensemble d'eccezione: Francesco Scoditti al flauto, Vito Della Valle di Pompei al pianoforte, Franco Giancasproalla batteria e Gianni Posa al contrabbasso.Fondato dal contrabbassista Posa, il J and C Quartet incarna la "via alternativa" tra musica colta e jazz, regalando al pubblico un'esperienza versatile e coinvolgente. La loro ricerca musicale da anni conquista il plauso di pubblico e critica. Che tu sia un appassionato di lunga data o un curioso amante delle novità, questo concerto conduce il pubblico in una dimensione musicale inedita e sorprendente per essere avvolti dalle note del Jazz and Classical Quartet.Palazzo delle Arti Beltrani, Centro Culturale Polifunzionale - Via Beltrani, 51 – Trani (BT) - 0883.500044 - info@palazzodelleartibeltrani.it - www.palazzodelleartibeltrani.it