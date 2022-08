A "Reazione a catena" la simpatia di Carla, maestra della scuola Beltrani

"E sì, da noi si usava che nel letto degli sposi si metteva lo zucchero per essere sicuri che non dormissero!!":simpatia, verve e anche qualche perla di tradizione nelle nostre parti con la partecipazione della signora Carla, maestra della scuola Beltrami, al gioco di parole di RAI UNO "Reazione a catena".L'insegnante ha partecipato con due giovani parenti nel gruppo delle "borghesine, così chiamato, come hanno raccontato, perché d'estate la loro bella famiglia allargata si trasferisce al completo in una casa sul mare nel Borgo, a Bisceglie: una piccola testimonianza di quanto la bella stagione qui al Sud sia un'occasione di condivisione e di ritrovo.E davvero peccato per un finale al fotofinish: uno spareggio ha visto Carla e le ragazze non farcela per soli 2 secondi.