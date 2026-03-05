Attualità
A Trani arriva “GO! – Generazione in Orbita”: 3 milioni per i progetti dei giovani pugliesi
L’11 marzo al Nodo Galattica della Biblioteca Comunale Giovanni Bovio la presentazione della misura della Regione Puglia: fino a 7.560 euro per gruppo e tutoraggio dedicato per trasformare idee in azioni concrete sul territorio.
Trani - giovedì 5 marzo 2026 Comunicato Stampa
Si terrà a Trani, presso il Nodo Galattica della Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", mercoledì 11 marzo alle ore 16, la presentazione della nuova misura di attivazione giovanile "GO! - Generazione in Orbita", a cura della Sezione Politiche Giovanili della Regione Puglia, in collaborazione con ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia, il Trasferimento tecnologico e l'Innovazione. La misura, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro a valere su PR Puglia FESR -FSE+ 2021-2027, s'inserisce nel quadro delle attività previste dalla Legge Regionale sulle Politiche Giovanili e di "Galattica - Rete Giovani Puglia", oggi la più grande opera di infrastrutturazione giovanile, materiale e immateriale, mai realizzata per offrire servizi ed opportunità dedicate alle giovani generazioni.
Con "GO! Generazione in orbita!" la Regione Puglia rinnova e rilancia il suo impegno per i giovani pugliesi che intendono contribuire, in modo concreto, al cambiamento delle proprie comunità ed alla rigenerazione sociale. Si tratta di un'iniziativa pensata per sostenere progetti di innovazione civica e partecipazione capaci di generare un impatto sociale, culturale, ambientale o civico sui territori. L'obiettivo è trasformare idee in azioni, incentivando il protagonismo giovanile, favorendo la crescita personale e professionale dei proponenti, rafforzando la coesione territoriale ed attivando la partecipazione dei cittadini.
A chi si rivolge: gruppi informali composti da almeno cinque giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenti in Puglia, garantendo la pluralità di genere al proprio interno. Non è richiesta la costituzione di un'associazione: è sufficiente una proposta chiara, strutturata e orientata al bene comune. I progetti candidabili: di durata compresa tra i 6 ed i 12 mesi, possono spaziare dalla creazione di officine di riciclo creativo alla valorizzazione del patrimonio culturale attraverso cammini narrativi, mappe interattive e racconti di comunità, azioni di street art partecipata per promuovere cittadinanza attiva e legalità o ancora community radio e studi di podcast come strumenti di espressione, racconto e inclusione. Ai progetti saranno affiancati servizi di accompagnamento per il rafforzamento delle competenze realizzati dallo Staff di Politiche Giovanili e ARTI.
Il contributo previsto: fino a 7.560 euro per progetto, calcolato in base alla durata (€ 630,00 al mese per un massimo di 12 mensi), con ulteriori 3.060 euro destinati al supporto di un mentor.
Quando candidarsi: due sono le finestre temporali, la prima dal 16 marzo al 17 aprile e la seconda dal 12 ottobre al 13 novembre. La procedura: è interamente digitale; la proposta potrà essere inviata attraverso il portale di GO! Per saperne di più si suggerisce questo link.
Il cuore della misura non è il riconoscimento di un contributo economico, ma la promozione di un nuovo modello di governance collaborativa in cui i giovani diventano i veri motori del cambiamento nei propri territori. Un'idea condivisa genera e diventa essa stessa valore. La Regione s'impegna ad accompagnare i ragazzi durante tutta la durata del progetto, rafforzandone le competenze e sostenendoli nella creazione di nuove reti.
"Siamo lieti di ospitare a Trani il tour regionale di presentazione della misura" commenta il sindaco, Amedeo Bottaro. "L'evento costituisce l'occasione raccontare i requisiti ed il funzionamento di questa opportunità. Tutti i giovani hanno sogni nel cassetto. Molti pensano, a torto o a ragione, che questa terra non offra loro opportunità, che le istituzioni sono strutturalmente distratte nei loro confronti e che la costruzione di direttrici strategiche e di prospettive per le giovani generazioni siano ormai poste in secondo piano. Così non è. Noi come Amministrazione siamo al fianco della Regione ed intenzionati a dimostrare che questa terra ha bisogno di loro, di credere e realizzare le loro idee, di investire nei loro talenti, di cooperare con loro. Non si tratta di un'opportunità enunciata, ma di una possibilità concreta per credere nella propria autorealizzazione e nel proprio potenziale e, al contempo, per rafforzare il tessuto democratico e sociale dell'intera Regione".
Prosegue, insomma, l'impegno delle Assessore alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Trani, Alessandra Rondinone e Lucia de Mari, nell'intercettare misure a favore dei giovani che hanno voglia di mettersi in gioco con progetti capaci di produrre effetti concreti per i territori della Puglia. Il Comune di Trani invita la cittadinanza, e in particolare le giovani e i giovani della BAT, a partecipare all'incontro di presentazione che si terrà l' 11 marzo alle 16 presso la Biblioteca "Giovanni Bovio" (Piazzetta San Francesco 1). La partecipazione è gratuita previa registrazione al GO! Generazione in Orbita – Tour di presentazione nel Nodo di Trani - Galattica
