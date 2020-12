A Trani arrivano le bodycam: telecamere per la sicurezza sulle divise della Polizia locale

"Finalmente le Donne e gli Uomini della Polizia Locale di Trani indosseranno sulla divisa un nuovo dispositivo di protezione individuale: una videocamera professionale compatta denominata "BodyCam".Profondo compiacimento dal profilo facebook del consigliere Biancolillo per la ormai prossima introduzione di questo dispositivo legato alle attività che assicurano vigilanza, prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti della Polizia locale: il consigliere aveva infatti sottoposto un disciplinare per regolamentarne l'utilizzo all'attenzione dei componenti della Prima Commissione Consiliare che, dopo un'ampia condivisione ed attenta valutazione, è stato approvato all'unanimità.I passaggi successivi saranno l'approvazione dello stesso disciplinare da parte della Giunta e in seguito la discussione e approvazione nel Consiglio Comunale.Le bodycam sono delle telecamere portatili, che si posizionano in genere sulla testa o su una spalla, al fine di monitorare l'attività di chi le indossa e dei soggetti con cui costui interagisce. Gli operatori possono attivarle soprattutto in caso di situazioni conflittuali che necessitano di un particolare monitoraggio, per poter assicurare, successivamente, una corretta e completa ricostruzione degli eventi. Utilizzate da diversi anni negli Stati Uniti dagli agenti di polizia, si stanno diffondendo lentamente anche in Italia poiché, permettendo di effettuare riprese per svariate ore, si stanno rivelando affidabili testimoni per accertare eventuali responsabilità durante controlli e accertamenti.Aggiunge infatti il consigliere: "Ritengo che questi dispositivi rappresentino uno dei più validi strumenti a tutela non solo degli operatori ma anche della comunità, poiché permetteranno una oggettiva e affidabile ricostruzione degli eventi".