A Trani cresce il gruppo di Puglia Popolare-Popolari

I Consiglieri comunali Antonio Befano, di Trani Futura, e Giuseppe Mastrototaro aderiscono a Puglia Popolare – Popolari, rafforzando ulteriormente il radicamento del Movimento nel Comune di Trani. "Per valorizzare la comune estrazione politica moderata di matrice popolare e gli intenti rivolti al sostegno dell'amministrazione comunale per l'attuazione programmatica ed il rilancio dell'azione amministrativa, i referenti di Trani del partito Puglia Popolare - Popolari, i Consiglieri comunali Donata Di Meo e Michele Lops, con l'Assessore comunale, Carlo Laurora, Vicecoordinatore regionale del Partito, e il Coordinatore cittadino, Felice Cuocci, hanno istituito col Coordinatore del Movimento civico Trani Futura nonché Consigliere comunale Antonio Befano e il Consigliere comunale Giuseppe Mastrototaro un patto federativo, sia a livello locale per quel che riguarda l'attività politica nell'ambito dell'amministrazione comunale, sia a livello provinciale e regionale per l'azione politica nazionale di Puglia Popolare – Popolari", si legge in una nota."Il Coordinamento cittadino di Trani di Puglia Popolare, che mi onoro di rappresentare, accoglie con entusiasmo gli amici che hanno inteso aderire a questa iniziativa e ne condivide col Direttivo regionale e provinciale gli auspici di una evoluzione sempre crescente del Partito e della sua attività politica al servizio del territorio", sottolinea l'Avv. Cuocci."Con la preziosa collaborazione di Antonio Befano e Giuseppe Mastrototaro prosegue con sempre più entusiasmo il nostro progetto per un movimento politico innovativo che rappresenti la speranza e il futuro", ha aggiunto il Sen. Massimo Cassano, Segretario regionale Puglia Popolare e Co-coordinatore Popolari.