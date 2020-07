A Trani il primo raduno di Vespe provenienti da tutta la Puglia

Social Video 50 secondi Raduno Vespe a Trani

Sono circa un settantina i possessori di una Vespa Gts che domenica 19 luglio si sono dati appuntamento ai piedi della Cattedrale di Trani. I "gitiessisti" sono giunti a Trani passando dapprima per le principali vie del centro per poi fare una sosta in piazza Re Manfredi dove hanno attirato lo sguardo di turisti e curiosi.L'evento è stato promosso dal gruppo Facebook "Gitiessisti pugliesi" che raduna per l'appunto tutti i possessori di modelli Vespa GTS e derivati come 6 Giorni, Gtv, Gt, via Monte Napoleone con cilindrata 125, 200, 250, 300. Si tratta del primo incontro realizzato in Puglia e Trani è stata la meta scelta per riunire tutti gli appassionati dello storico veicolo a due ruote che ieri come oggi continua ad affascinare intere generazioni.