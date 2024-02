A Trani il ricordo dell'onorevole Renato dell'Andro

«Renato Dell'Andro Avvocato Tranese, Magistrato, Docente Universitario, sindaco della città di Bari, uomo politico deputato, Presidente della Corte Costituzionale ma, soprattutto, unuomo di spessore umano e culturale: questo era il Prof. Renato Dell'Andro, al quale il 24 maggio 1996, è stata giustamente intitolata la sezione dell'Unione Giuristi Cattolici di Trani. Renato Dell'Andro, maestro di tanti giuristi, una vita ispirata ai valori e principi cattolici: la sua profonda fede nella centralità dell'uomo che aveva ispirato l'elaborazione di quellart. 27 della Costituzione Italiana che, nelle sue lezioni all'università degli studi di Bari, ricordava usualmente.



Nelle sue lezioni di filosofia del diritto, alle quali la sottoscritta ha partecipato, sottolineava, molto spesso, il valore dell'uomo ed il fine rieducativo della pena nel quale credeva. Di cultura e formazione cattolica, espressione delle lezioni di Jacques Maritain, uno dei più grandi filosofi cattolici (anche ispiratore di alcuni scritti di Papa Paolo VI ) che, allepoca, caratterizzava molti studenti cattolici, fra i quali anche lOn. Aldo Moro ed i giovani della Fuci, molto attivi nell'ambito universitario barese.



Il 23 ottobre 1977, partecipando ad un convegno sulla figura di Don Milani a Giovinazzo, il Prof. DellAndro riportandone il pensiero sulla divisione dell'umanità fra ricchi e poveri, ribadiva che il compito della scuola era quello di portare tutti sullo stesso livello: la scuola insegna ed insegnare significa eliminare il dislivello, eliminando quegli ostacoli che impediscono al soggetto di essere un uomo.



Ma Renato Dell'Andro era anche, per chi non lo sa, un grande amico della città di Trani: era molto presente e legato da amicizia al nostro Arcivescovo Mons. Carata con il quale trascorreva buona parte del suo tempo in città. Anche per tale motivo ben 6 Presidenti dell'Ugci Trani, compreso la sottoscritta, hanno richiesto ai vari sindaci di Trani, che negli anni si sono succeduti, l'intitolazione di una strada della città a Renato Del'Andro ma nessuno ha mai risposto! Venerdì 1° marzo, alle ore 17,00, lUgci -sezione di Trani, nella sala Maffuccini della Biblioteca di Trani potrete ascoltare dalla voce dei suoi più stretti collaboratori chi era Renato DellAndro».

