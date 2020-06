A Trani il ricordo di Cristina Russo a cura dell’associazione LaCarvella

9 foto Associazione LaCarvella

Una serata in nome della memoria verso una ragazza bellissima e solare. Un sorriso che ancora sorride, una vita che ancora vive in tutti coloro che hanno conosciuto Cristina Maria Chiara Russo, troppo precocemente strappata alla vita 23 anni fa. La Russo, giovane artista e ragazza fortemente creativa, domenica 14 giugno avrebbe festeggiato 40 anni. Frequentava l'Istituto professionale di Trani, indirizzo Moda.E allora, proprio in questa data, ecco l'evento dedicata a Cristina (era infatti questo il nome con cui la si chiamava). L'associazione artistica culturale nazionale LaCarvella ha invitato così ad una mostra-esposizione di disegni inediti della giovane Russo. Si è trattato di un modo appropriato per poter ammirare i segni di quella creatività e di quell'amore per la vita. La serata ha avuto luogo il 14 giugno scorso, nel cortile della parrocchia dello Spirito Santo di Trani, chiesa nel cui coro Cristina cantava da ragazzina.È stata anche celebrata una Santa Messa in sua memoria. Una maniera anche per celebrare a dovere il ventennale dell'associazione LaCarvella. Ma soprattutto l'occasione più giusta per ricordare Cristina. Infatti le due cose non sono tra loro casuali: l'associazione è nata proprio nel ricordo della cara Cristina. È stata fondata per onorare sempre la sua memoria. L'evento ha il patrocinio della parrocchia dello Spirito Santo.Da segnalare il restauro e la messa in sesto del fonte battesimale della chiesa, come gesto anch'esso in memoria della cara Cristina, a cura della famiglia Russo e dell'associazione LaCarvella. L'associazione LaCarvella ringrazia di cuore la famiglia Russo, da sempre anima dell'associazione. Un ringraziamento caloroso anche a don Mimmo Gramegna per la cordiale disponibilità e l'autorizzazione allo svolgersi dell'evento.