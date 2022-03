A Trani la presentazione del documento dei vescovi pugliesi su "L'annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari"

Martedì 22 marzo 2022, a Trani, nel Santuario Madonna di Fatima, alle 19.30, si terrà la presentazione del documento della Conferenza Episcopale Pugliese dal titolo "L'annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari".L'incontro è stato annunciato alcuni giorni fa da don Sergio Pellegrini, Vicario Generale dell'Arcidiocesi, con una lettera ai parroci, padri spirituali delle confraternite, priori, membri dei comitati delle feste patronali cittadini: «La Conferenza Episcopale Pugliese il 1° ottobre 2020 ha pubblicato la Nota Pastorale L'annuncio del Vangelo nelle feste religiose popolari con l'intento di riprendere «il doveroso impegno della rivisitazione delle feste religiose nelle Chiese di Puglia» (n. 2) alla luce di quanto è stato vissuto nei vent'anni dalla precedente Nota pastorale Le nostre feste. La Nota è stata recepita nella nostra Arcidiocesi con il Decreto arcivescovile del 21 novembre 2021 (prot. 631/21) con il quale l'Arcivescovo ha promulgando alcune Disposizioni circa le feste religiose popolari. Queste ultime sono importanti sotto il profilo dell'applicazione concreta della stessa Nota nel contesto dell'Arcidiocesi.Pertanto, l'Arcivescovo invita il 22 marzo alle ore 19.30 presso il Santuario Madonna di Fatima in Trani a partecipare all'incontro di presentazione della Nota e delle relative Disposizioni affinché tutti gli operatori pastorali interessati possano svolgere il loro servizio in armonia con quanto indicato in questi documenti nell'organizzazione delle feste religiose popolari».