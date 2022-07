A Trani la presentazione della nuova collezione Catuma occhiali

Nell'incantevole scenario di Versante Est l'illustrazione del progetto made in Puglia



Nata nel 2014, Catuma Eyewear si è gradualmente affermata a livello internazionale grazie alla partecipazione alle fiere di settore. Il primo approccio con l'estero risale al debutto nel mercato greco. Ad oggi, l'azienda distribuisce i suoi prodotti anche in Belgio, Germania, Canada, USA, Israele e Brasile. Trani rappresenta un'ottima vetrina per farsi conoscere al pubblico e portare il nome di Catuma ancora più in alto.







Sarà l'incantevole scenario di Versante Est ad ospitare domenica 24 luglio la presentazione della nuova collezione di Catuma Occhiali, un giovane brand di occhiali Made in Puglia, che progetta e sviluppa occhiali da vista e da sole di alta qualità.Catuma Eyewear è un'azienda fatta di giovani andriesi e tranesi che nel tempo è riuscita a consolidarsi lavorando sulle innovazioni, una storia di grande passione, ricerca continua della perfezione, studio di materiali, delle eccellenze e del design applicato.Amministratore dell'azienda è, 43enne andriese, che ha brevettato Catuma, brand tra i 200 più importanti al mondo, totalmente made in Puglia: il nome s'ispira alla famosa piazza di Andria, a rimarcare le origini del suo fondatore.