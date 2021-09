A Trani nasce il centro sociale polivalente "Gli aquiloni"

Il centro sociale polivalente "Gli Aquiloni" nasce dall'idea di un genitore, Caternina Pascalone, idea condivisa da un gruppo di professionisti di fornire un servizio psico-socio-educativo in favore di persone con disabilità basato sui principi dell'analisi comportamentale.I professionisti che presteranno attività presso il centro sono: la dott.ssa Maria Giovanna Mascolo, Analista del comportamento/Psicomotricista funzionale e Danza movimento terapeuta, e la Dott.ssa Valentina Corcelli: Analista del comportamento/Pedagogista, le quali in qualità di coordinatrici si occuperanno della presa in carico degli utenti, svolgendo colloqui di anamnesi con le figure genitoriali , consulenze e valutazioni periodiche degli interventi psico socio educativi, nonché della stesura di programmi individualizzati e della formazione del personale.La Dott.ssa Elisabetta Caggianelli, Assistente Analista del comportamento, e la Dott.ssa Lucia Lorusso, Assistente Analista del comportamento e Psicologa, le quali avranno il compito di monitorare e supportare l'implementazione delle programmazioni individuali e di gruppo e della formazione pratica dell'equipe.Infine la Dott.ssa Elisa Niccolai: BCBA, Psicologa, la quale si occuperà della formazione e aggiornamento dei professionisti e dei coordinatori del centro fornendo aggiornamenti e valutando la qualità del servizio offerto dal centro polivalente "Gli Aquiloni".L'inaugurazione del Centro Sociale Polivalente "Gli Aquiloni" si terrà giovedì 9 settembre alle ore 20,00 presso la sede in Trani alla Via Giacchetti n. 26/c- 28/a/b/c. Sarà consentito l'accesso previa esibizione del green pass.