A Trani rifiuti edili abbandonati in pieno centro

L'episodio in via Mario Pagano

È stato segnalato stamattina il ritrovamento di rifiuti edili abbandonati in Via Maria Pagano (incrocio Vico San Leonardo). L'abbandono di questi rifiuti, costituiti da un sacco nero contenente scarti di lavorazione edile e secchi contenenti pezzi di vetri, è quasi certamente imputabile dei lavori di ristrutturazione di un appartamento della zona.Registriamo, tuttavia, che il fenomeno, che costituisce un reato penalmente sanzionabile, non riguarda più esclusivamente le periferie e le campagne della città, ma interessa anche il centro cittadino.L'episodio mostra purtroppo il senso di impunità che pervade gli autori di questi illeciti, i quali sono rassicurati dall'assenza di qualsiasi controllo.