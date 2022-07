A Trani Sergio Rizzo e il suo "Potere assoluto. I cento magistrati che comandano oggi in Italia"

Sabato 23 luglio, ore 21:00, piazza Quercia, c/o bistrot Il marchese Orangerie, Sergio Rizzo presenta il suo nuovo libro: "Potere assoluto. I cento magistrati che comandano oggi in Italia" (Solferino, 256 pagine, 17 euro). Si tratta di un'inchiesta inedita e accuratissima, in cui si svelano storie, protagonisti, conflitti d'interesse e retroscena inediti della casta più nascosta e potente del Paese, quella dei Consiglieri di Stato. Sono loro a scrivere le leggi. E sempre loro a stabilire come applicarle. Si può dare per scontato che siano tutti (ma non proprio tutti) personalità di alto profilo giuridico. Ma la competenza è quasi sempre accompagnata da ampi margini di discrezionalità. E si può tranquillamente dire che è così sin dall'inizio.Nel 1946, per esempio, il presidente del Consiglio di Stato (che era considerato di provata fede monarchica) riuscì addirittura a ritardare l'esito del referendum e la proclamazione della Repubblica. E oggi i consiglieri compaiono dappertutto. Gli uffici legislativi dei ministeri più importanti sono diretti da un consigliere di Stato. Così come le segreterie generali di presidenza del Consiglio e Parlamento. E tanto per non privarsi di nulla hanno il controllo pressoché totale perfino della giustizia sportiva!Conversa con l'autore Vito Santoro.L'iniziativa è organizzata dall'Associazione culturale "L'Ebanista". Ingresso libero.Prossimo incontro venerdì 5 agosto, ore 20:30, Piazza Quercia Caterina Varzi Brass, "Una passione libera. In forma di autobiografia" (Marsilio).