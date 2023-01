A Trani sottoscritto protocollo di collaborazione tra diverse associazioni attive in ambito culturale

Il 2022 si chiude con una bella iniziativa: per la prima volta a Trani, un gruppo di associazioni del territorio attive in ambito culturale, ha sottoscritto un protocollo di collaborazione per sigillare una stabile e fattiva cooperazione con l'obiettivo di organizzare, realizzare e promuovere progetti individuati.L'Associazione Musicale Culturale "Domenico Sarro" e la Fondazione European Arts Academy "Aldo Ciccolini" ne sono gli Enti Capofila e coordinatori, in stretta collaborazione con le seguenti Associazioni: Associazione Arges OdV, Associazione Culturale "Traninostra", Associazione "The bright side", Comitato di Trani - Società Dante Alighieri, FI.DA.PA. BPW Italy, Nuova Florestano Edizioni srls.Tale cooperazione rispetterà le specifiche competenze e gli obiettivi istituzionali di ogni singola realtà associativa che aderisce al Protocollo, ma darà slancio a iniziative atte a favorire la promozione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico, a contribuire a perseguire il bene comune, a svolgere attività in favore della comunità, e contribuire allo sviluppo culturale e del turismo.Certamente unire le idee e le energie rende più fecondo, semplice ed efficace conseguire insieme obiettivi condivisi. "ESSERCI" è il nome del protocollo, per sottolineare l'attiva presenza delle associazioni che fanno parte del protocollo d'intesa che desiderano essere una parte attiva e un punto di riferimento per lo sviluppo della cultura e della bellezza della nostra realtà.La prima iniziativa firmata "ESSERCI" è LIBRI IN…CONCERTO, otto appuntamenti che prevedono la presentazione di un libro e brani musicali. Due sono stati già effettuati a novembre e dicembre a cura della Associazione Musicale Culturale "Domenico Sarro" e del Comitato di Trani - Società Dante Alighieri, ed hanno registrato un'ottima affluenza di pubblico.Apriamo il 2023, il 15 gennaio, con la presentazione del libro "Con le chiavi in tasca" di Francesco Loseto, un testo che richiama anche la storia ebraica della Città di Trani e di tutta la Puglia. L'evento è a cura della Associazione Culturale "Trani nostra".Tutti i libri sono stati pubblicati dalla Casa Editrice Florestano Edizioni di Bari.