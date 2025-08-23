Panzerotti
Panzerotti
Religioni

A Trani torna la sagra del panzerotto con pizzica e festa comunitaria

Appuntamento domani sera nella pinetina della parrocchia Madonna delle Grazie

Trani - sabato 23 agosto 2025 12.10
Dopo lo splendido momento vissuto l'anno scorso con la prima sagra del Panzerotto e il concerto dei tamburellisti di Torre Paduli, anche quest'anno, in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna del Pozzo, la comunità parrocchiale della Madonna delle Grazie ha organizzato una serata di festa tra panzerotti e pizzica.

La II edizione della Sagra del Panzerotto, a cura di Santoro Bongustai, sarà accompagnata da un Concerto di pizzica salentina a cura del Gruppo musicale "anonimo popolare" di Dell'Anna Marco.

Un'iniziativa realizzata anche grazie al Contributo del Comune di Trani e fortemente voluta, spiega il parroco don Vincenzo Giannico, principalmente per due motivi: dare risalto e dignità ad una zona periferica della Città di Trani, spesso dimenticata, e creare una manifestazione che possa aggregare e donare ai residenti (e non solo) una serata di festa, per fare ed essere comunità. La manifestazione si svolgerà Domenica 24 agosto a partire dalle ore 20.30 all'interno della pinetina parrocchiale.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
"Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" Attualità "Un’estate per ricominciare: il campo estivo dei bambini in difficoltà" L'iniziativa, promossa dalla Cooperativa Exsultet, ha offerto a bambini e ragazzi provenienti da contesti difficili un'esperienza unica tra natura, laboratori e scoperte, lasciando un segno profondo in tutti i partecipanti
"Verso Medea": a Trani una Festa dei Popoli dedicata alla Palestina Eventi e cultura "Verso Medea": a Trani una Festa dei Popoli dedicata alla Palestina L'HUB Porta Nova ospita la mostra dell'artista palestinese Zaid Ayasa, inaugurando un percorso che celebra i temi del dialogo interculturale e della solidarietà
Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette Vita di città Pippo Baudo, Trani e il fascino degli anni d’oro: tra il festival del '65, la Lampara e le Caterinette Scomparso il presentatore che ha disegnato il profilo dello spettacolo nella televisione italiana
A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare", da incorniciare fra musica e divertimento Attualità A Trani finalmente un Ferragosto "semplice e popolare", da incorniciare fra musica e divertimento Grande successo per i primi due appuntamenti della tre giorni di festa popolare a Largo Berlinguer. Stasera si chiude con la musica italiana.
5 Indetta nuova gara per la locazione de La Terrazza sul Mare a Trani Vita di città Indetta nuova gara per la locazione de La Terrazza sul Mare a Trani Il Comune apre una procedura per l'affidamento dell'immobile: offerte entro il 12 novembre
Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani Enti locali Rinnovato il protocollo d'intesa tra Uiepe e Comune di Trani Un locale dei servizi sociali a disposizione del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
9 Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo? Attualità Esplode la situazione al Cimitero di Trani: morire costa il quadruplo? Scottanti diatribe per le questioni "aperture e costi di tumulazione" aumentati fino a 400 euro
"A Trani continuiamo a sostenere il sindaco Bottaro" Politica "A Trani continuiamo a sostenere il sindaco Bottaro" L'accordo del "Movimento Puglia Popolare" con la Lega per le regionali crea scossoni, ma l'attuale assessore Carlo Laurora ribadisce la lealtà alla maggioranza locale
Decaro: "Presidente libero ". Replica di Mino Di Lernia, Segretario Regionale di Sinistra Italiana: "Nessun veto, la questione è elettorale "
23 agosto 2025 Decaro: "Presidente libero". Replica di Mino Di Lernia, Segretario Regionale di Sinistra Italiana: "Nessun veto, la questione è elettorale"
Dieta e qualità del sonno
23 agosto 2025 Dieta e qualità del sonno
Una serata di beneficienza per Unitalsi con lotteria e primo premio: un viaggio a Lourdes
23 agosto 2025 Una serata di beneficienza per Unitalsi con lotteria e primo premio: un viaggio a Lourdes
Puglia in danza a Trani : un festival che unisce arte, cultura e territorio
23 agosto 2025 Puglia in danza a Trani : un festival che unisce arte, cultura e territorio
Natalonga 2025, ci sarà Venere Altamura fresca di podio mondiale
23 agosto 2025 Natalonga 2025, ci sarà Venere Altamura fresca di podio mondiale
Scavalca il cancello della Villa comunale e resta infilzato, ferito un ragazzino
22 agosto 2025 Scavalca il cancello della Villa comunale e resta infilzato, ferito un ragazzino
Asl Bat, nuovo regolamento per l'acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici
22 agosto 2025 Asl Bat, nuovo regolamento per l'acquisto di parrucche in favore di pazienti oncologici
Arriva "Dulcis " la pasticceria che combina dolcezza e tradizione
22 agosto 2025 Arriva "Dulcis" la pasticceria che combina dolcezza e tradizione
1
Sospesa attività sul lungomare di Colonna a Trani per musica oltre i limiti
22 agosto 2025 Sospesa attività sul lungomare di Colonna a Trani per musica oltre i limiti
Natalonga 2025: Samuel Bove, un "siluro " dal Belgio per conquistare Trani
22 agosto 2025 Natalonga 2025: Samuel Bove, un "siluro" dal Belgio per conquistare Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.