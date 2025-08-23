A Trani torna la sagra del panzerotto con pizzica e festa comunitaria

Dopo lo splendido momento vissuto l'anno scorso con la prima sagra del Panzerotto e il concerto dei tamburellisti di Torre Paduli, anche quest'anno, in occasione dei Solenni Festeggiamenti in onore della Madonna del Pozzo, la comunità parrocchiale della Madonna delle Grazie ha organizzato una serata di festa tra panzerotti e pizzica.La II edizione della Sagra del Panzerotto, a cura di Santoro Bongustai, sarà accompagnata da un Concerto di pizzica salentina a cura del Gruppo musicale "anonimo popolare" di Dell'Anna Marco.Un'iniziativa realizzata anche grazie al Contributo del Comune di Trani e fortemente voluta, spiega il parroco don Vincenzo Giannico, principalmente per due motivi: dare risalto e dignità ad una zona periferica della Città di Trani, spesso dimenticata, e creare una manifestazione che possa aggregare e donare ai residenti (e non solo) una serata di festa, per fare ed essere comunità. La manifestazione si svolgerà Domenica 24 agosto a partire dalle ore 20.30 all'interno della pinetina parrocchiale.