A Trani "Un calcio alla mafia": la Polizia Penitenziaria trionfa, ma a vincere è la legalità

Si è svolto ieri a Trani il "Trofeo Un calcio alla mafia", un appuntamento ormai simbolico promosso dal Presidio Libera Trani per coniugare sport e impegno contro la criminalità organizzata. In campo, tra i numerosi partecipanti, anche la squadra della Polizia Penitenziaria diretta dal comandante Felice Nazareno De Pinto che ha avuto la meglio sulla formazione della Parrocchia degli Angeli Custodi, imponendosi con un netto 5-0.Al di là del risultato sportivo, il trofeo ha rappresentato un momento di forte valore educativo e civile. L'iniziativa, nata per sensibilizzare i più giovani sull'importanza della legalità e del rispetto delle regole, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, volontari e realtà associative del territorio. Il trofeo si inserisce in un percorso più ampio di formazione e cultura della legalità che Libera porta avanti nelle scuole e nei quartieri. Una rete che cresce, grazie anche all'impegno delle forze dell'ordine, delle parrocchie e dei cittadini attivi. Perché, come recita il titolo stesso del torneo, "un calcio alla mafia" è un gesto simbolico, ma anche un impegno concreto per una società più giusta.