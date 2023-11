A Trani un convegno sulle concessioni demaniali

Il tema delle concessioni demaniali marittime (c.d. balneari) è tornato al centro del dibattito politico a causa della recente comunicazione da parte della Commissione europea al Governo italiano e della recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale ha rimesso nuovamente il futuro della controversia giurisdizionale, circa le proroghe di alcune concessioni balneari, al Consiglio di Stato.Nel frattempo, il legislatore sta tentando di porre in atto un riordino della disciplina mediante la mappatura costiera, da ultimo contestata - per i criteri e le modalità - dai vertici di Bruxelles. Da ciò scaturisce un quadro politico, giuridico e istituzionale disordinato e privo di certezze. Nell'attesa, gli imprenditori del settore balneare, dopo aver ottenuto la cassazione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiedono che Governo e Parlamento prendano una decisione definitiva. In palio non vi è solo il destino della piccola e media impresa italiana, ma anche il futuro del patrimonio costiero nazionale che rischia di essere catturato dalle pretese e dalle necessità del libero mercato.L'obiettivo dell'iniziativa promossa dal Centro studi giuridici e sociali per la Giustizia nell'Amministrazione (con la collaborazione del Comune di Trani e del Sindacato Italiano Balneari ai quali si rivolge un caloroso ringraziamento) è quello di osservare da vicino le problematiche legislative e giudiziali concernenti le concessioni demaniali marittime e, contestualmente, di proporre, in aperto dialogo anche con gli imprenditori del settore, alcune soluzioni.A questo proposito, ne discuteranno, venerdì 15 dicembre alle ore 18:00 presso la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale di Trani (Piazzetta San Francesco), il Consigliere del TAR Puglia di Bari Gia Serlenga, già presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi; l'On. Salvatore Marcello Di Mattina, già presidente CNA Balneari; l'Avv. Antonio Capacchione, Presidente in carica del Sindacato Italiano Balneari (SIB); Dott. Francesco Tomasicchio (Dottorando di ricerca in Diritto Comparato presso la facoltà giuridica di Roma "La Sapienza"), modererà Antonio Procacci, Vicedirettore del TG Norba. Introdurrà, per l'Amministrazione comunale, il Sindaco, l'Avv. Amedeo Bottaro.