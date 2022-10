A Trani un corso per formare super tecnici del turismo wellness e termale

Sono gli ultimi giorni per iscriversi e accedere alle selezioni del Corso biennale dell'ITS turismo in Wellness & SPA Hospitality Management, biennio 2022/2024, che partirà da novembre a Trani. Il corso, realizzato dalla Fondazione ITS Turismo Puglia, in collaborazione con Confindustria Bari e BAT, Federterme, Terme di Margherita di Savoia e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, intende formare professionisti in grado di garantire la fruizione di esperienze termali e di turismo wellness sempre più personalizzate. Al termine del percorso di 2000 ore, distribuite su 2 annualità, di cui 880 ore dedicate ad attività di stage, si consegue il DIPLOMA DI TECNICO SUPERIORE rilasciato dal Ministero dell'Istruzione, corrispondente al 5° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF).Acque, terme e trattamenti termali rappresentano un'eccellenza italiana, basata su un patrimonio naturale unico e una reputazione costruita nei secoli, fin dal tempo dei Romani. Il sistema termale italiano accoglie e assiste 2 milioni e 790 mila clienti, di cui il 12% composto da stranieri. A livello mondiale, l'Italia nel 2020 risultava essere l'ottava destinazione termale per fatturati.L'incontro tra terme e benessere, avvenuto negli ultimi decenni, ha creato lo spazio per lo sviluppo di un nuovo segmento: il benessere termale. Il rapporto fra ambiente e salute è molto stretto, la sfida è offrire al turista nuove esperienze attorno alle località termali integrando i trattamenti terapeutici con servizi benessere più attinenti alla sfera del relax e dello svago. Le terme sono inoltre il luogo da cui partire per conoscere il patrimonio storico, artistico e paesaggistico diffuso nel territorio. Le Terme, i presidi medici con vocazione turistica e le medical spa rappresentano un'occasione di inserimento lavorativo importante, soprattutto nella fase del post Covid, per cui è fondamentale acquisire una formazione specifica e qualificata.Il percorso ITS in partenza a Trani intende formare specialisti nel management dell'ospitalità che siano in grado di garantire la fruizione di esperienze termali e di benessere, per dare nuovo slancio al settore e creare le condizioni per una maggiore professionalizzazione in un comparto che richiede un approccio multidisciplinare alla conduzione imprenditoriale e particolare attenzione alle esigenze del cliente.Il Wellness Hospitality Manager è una figura di grado di gestire e promuovere centri e hotel benessere, beauty farm, SPA, centri termali e tutte quelle strutture legate al mercato della salute e del wellness. Gli ambiti di attività del percorso formativo vanno dalla capacità di operare per il miglioramento dello stato di salute e benessere dei clienti, alle competenze nella predisposizione e comunicazione di un'offerta incentrata sulla salubrità e sull'efficacia delle prestazioni. Da un lato una conoscenza approfondita di metodi, tecniche e benefici relativi ad un'offerta molto specialistica quale è quella termale e delle SPA; dall'altro lato, competenze di ordine manageriale (conduzione di impresa turistica e marketing, finanza e budgeting) finalizzate al management dei servizi di ospitalità e di gestione delle relazioni integrate con il territorio che, in un'offerta come questa, devono rappresentare un elemento di forza e di valore.I percorsi ITS di alta specializzazione tecnologica, che fanno parte del sistema della formazione terziaria, sono a numero chiuso e completamente gratuiti per i partecipanti, in quanto finanziati dal Ministero dell'Istruzione e dalla Regione Puglia. Ad essi si può accedere se si è in possesso di un diploma di scuola superiore. Inoltre, gli studenti più meritevoli possono usufruire delle borse di studio e delle agevolazioni previste dall'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio (Adisu).L'approccio ITS, si differenzia dalla formazione terziaria di tipo universitario per il legame più stretto con il mondo del lavoro e delle imprese, sul modello delle più affermate realtà europee; infatti sul totale di 2000 ore, sono previste ben 880 ore di stage da svolgere durante il biennio presso aziende del settore, nazionali ed internazionali, partner della Fondazione e del corso. Inoltre, le lezioni in aula mantengono un taglio molto pratico e laboratoriale, grazie all'apporto di un corpo docente che per il 60% proviene dal mondo del lavoro.Grazie a questo stretto legame con le imprese del settore, oltre l'80% dei diplomati ITS trova lavoro entro un anno dalla fine del corso e, di questi, oltre il 90% in un'area coerente con il proprio percorso di studi (dati del monitoraggio INDIRE 2022).Per iscriversi è necessario andare sul sito internet della Fondazione ITS del turismo pugliese, con sede a Lecce, che ormai rappresenta un'eccellenza nel settore turistico a livello nazionale, e compilare un semplice questionario tramite il quale si accede alle selezioni. Il termine per l'iscrizione al corso di Trani è fissato al 25 ottobre prossimo.