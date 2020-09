A Trani una serata dedicata a Charles Bukowski

Domenica 4 ottobre, ore 18.00, nello spazio antistante alla Libreria Luna di sabbia, via Mario Pagano, 193, serata di poesia in onore di Charles Bukowski, di cui sono da poco trascorsi cento anni dalla nascita, avvenuta il 16 agosto 1920. Nell'occasione sarà presentato il libro Bukowski. Don't try – Il segreto di una vita, biografia a fumetti del poeta sceneggiata da Alessio Romano e disegnata da Roger Angeles.Introduce e coordina Vito Santoro.Ingresso libero.Bukowski. Don't try – Il segreto di una vita è un viaggio tra testi e immagini per raccontare la vita, gli amori e le sbornie dello scrittore "sporcaccione" più famoso d'America nonché uno dei più grandi poeti del Novecento. Cinico, bastardo e misogino, ma anche romantico, disilluso e arreso alla propria solitudine, Charles "Hank" Bukowski passa le giornate quasi 'incatenato' alla sedia, di fronte alla macchina da scrivere, con le bottiglie di vino mezze vuote, la pancia sempre più gonfia, mentre "eterna risorge sempre la speranza, come fungo velenoso".«Due sono le cose che mi premeva mostrare in questo libro – osserva Romano, 42enne scrittore pescarese – innanzitutto che Bukowski non era il personaggio naif che spesso è stato presentato, ma era anche un grande lettore. In particolare ho voluto evidenziare il suo rapporto con John Fante, che credo sia una delle storie più commoventi della letteratura americana: quando Fante stava morendo, e pensava di essere stato dimenticato come scrittore, proprio Bukowski è stato il suo grande riscopritore, e grazie a lui è stato ripubblicato. Questa circostanza ridiede grande energia a Fante, che ormai cieco dettò alla moglie il suo ultimo libro». Altro luogo comune che viene sfatato in Don't try – Il segreto di una vita è quello del rapporto tra Bukowski e le donne: «Non era assolutamente il misogino che molti hanno dipinto. Per lui le donne erano la materia d'amore più forte della sua vita».