A Villa Guastamacchia la presentazione di "Vazquez" dello scrittore tranese Francesco Di Filippo

Continuiamo il nostro percorso che ci vede impegnati in attività ricreative, turistiche, spettacolari e culturali, per animare l'estate 2018. Il prossimo appuntamento è per vnel centro polifunzionale Villa Guastamacchia. Ci sarà la presentazione del libro "Vazquez" dello scrittore tranese Francesco Di Filippo.E' un noir ambientato in una imprecisata città pugliese di mare, in cui Vazquez, un improbabile investigatore privato, insieme ai suoi truci compari Cirillin e Checcon, si imbarca in una torbida storia di sesso e ricatti. E la Puglia si tinge di rosso! Il tutto verrà moderato da Massimo Pillera, affermato giornalista tranese. Sarà presente l'autore che risponderà a tutte le domande del pubblico. L'evento è aperto al pubblico.Il Presidente Auser Trani, Corraro Antonio