Abbandonano fusti di olio esausto nella periferia nord di Trani: beccati e multati

Social Video 50 secondi Beccati a conferire rifiuti speciali nella periferia di Trani

E' ripartita col botto l'azione degli ispettori ambientali con fototrappole e altri sistemi di controllo, volta a punire con multe anche salate i cittadini indisciplinati. Nelle ultime ore sono tantissime le trasgressioni rilevate sull'errato conferimento dei rifiuti in tutta la città. Oltre ai tanti verbali fatti in mattinata a coloro (molti anche non tranesi) beccati a conferire in maniera errata nell'isola mobile in via Annibale Maria di Francia, nei pressi dello stadio comunale, gli ispettori sono riusciti persino a risalire ai responsabili dell'abbandono di fusti di olio esausto in un'area periferica a nord Trani.I responsabili fanno parte di un'azienda di marmeria nella zona che hanno pensato di smaltire frettolosamente i fusti in una traversa di via Barletta ma che trattandosi di rifiuti speciali necessiterebbero di un'altro tipo di smaltimento. Peccato che sono stati "sgamati" volendo usare un termine del gergo giovanile ma che rende bene l'idea: e così anche per loro multa salata e becera figura agli occhi dell'opinione pubblica.