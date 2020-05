Abbattuto il muro della strettoia in via Pozzo Piano

Consegnato un mattino al libraio Enzo Covelli in rappresentanza del Comitato di quartiere

Sono partiti questa mattina i lavori di demolizione del muro situato lungo la strettoia in via Pozzo Piano. Sul posto presente il primo cittadino Amedeo Bottaro che già mercoledì aveva inaugurato l'apertura del cantiere con la presidente del Comitato del Quartiere Pozzo Piano, Rosanna Nenna.Un mattone in tufo è stato consegnato simbolicamente ad Enzo Covelli della libreria Miranfù quale rappresentante dell'intero Comitato di Quartiere. I lavori, dicevamo, erano partiti mercoledì con lo spostamento dei pali dell'illuminazione pubblica e segnaletica stradale. L'abbattimento del muro era previsto all'inizio della settimana prossima ed invece, con grande sorpresa di tutti, sono già partiti questa mattina.