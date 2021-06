Sicurezza nel quartiere Pozzo Piano, a lanciare l’allarme don Mimmo Gramegna

«Mi sa che la situazione del quartiere Pozzo Piano va presa sul serio. Stanotte ennesimo tentativo di furto di un furgone, con addirittura colpi di pistola dei malviventi messi in fuga». A lanciare l'allarme è don Mimmo Gramegna, parroco della Chiesa dello Spirito Santo dopo i recenti episodi di furto nel quartiere. «Sabato mattina - prosegue - probabile intrusione con forzatura della recinzione della parrocchia che non sappiamo ancora se ascrivere ad una bravata di ragazzini o al tentativo di intrusione. Nell'ultimo periodo diverse macchine rubate in zona e addirittura nella via della parrocchia. Direi - conclude - che urge una verifica della situazione e un maggiore controllo della zona per assicurare vigilanza e sicurezza!».