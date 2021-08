Statua dedicata ad Antonio Cezza ripulita gratuitamente da scritte e segni

In azione anche i volontari di Legambiente per ripulire la piazza

Questa mattina la statua che rappresenta la fiamma dei Carabinieri, dedicata alla memoria del Brig. Antonio Cezza, è stata ripulita, dopo che per la seconda volta era stata imbrattata con scritte e segni da ignoti. Soddisfatto il direttivo del Comitato Pozzo Piano che scrive: «Ringraziamo sentitamente la Ditta di Musacco Giuseppe Ottavio che ha risposto gratuitamente alla richiesta del Comitato, facendosi carico dei lavori di sabbiatura e ripristino della pietra».«Ringraziamo - aggiunge - anche i tantissimi volontari di Legambiente Trani che, nella giornata di ieri (25-08), hanno ripulito Piazza Albanese nell'ambito dell'iniziativa "Adotta un Km". Da Piazza Cezza e da Piazza Albanese arriva un messaggio di speranza, forte e chiaro: faranno più notizia le "bad news", gli atti incivili e il vandalismo ma ci sarà sempre una risposta perché quelli che non che "non ci stanno" sono molti di più, sono la silenziosa maggioranza».