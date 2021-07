«Il terreno è comunale? Si, no, ma, forse. A chi compete la sua bonifica? A noi, a loro, ma, si, buh». È quanto si domanda in una nota il Comitato di Quartiere Pozzo Piano. «E' stata una settimana tosta, in bilico tra la rabbia e l'ilarità ma alla fine quello che conta è che, dopo tantissimi nostri messaggi e segnalazioni, gli operatori della Gestione ambiente hanno bonificato il terreno confinante con Villa Telesio e con l'area della Parrocchia "Spirito Santo". Era un intervento urgente perché le sterpaglie secche avevano superato il metro di altezza. Possiamo stare più tranquilli ora e andare al mare, almeno fino a luglio prossimo».