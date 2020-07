Mercato, i comitati Pozzopiano e Turrisana incontrano i cittadini

Seppur con l'imminente apertura di via Pozzopiano, la proposta di allungare il mercato settimanale del martedì anche su via Borsellino presenta forti ed evidenti criticità. Abbiamo moltissime perplessità e stiamo raccogliendo numerosissime segnalazioni, lamentele e osservazioni da parte dei cittadini, residenti e non. I due comitati si riuniranno giovedì 09 luglio alle ore 19.30 in via Pisa 48 per discuterne. L'incontro è aperto a tutti coloro che vogliano offrire un contributo costruttivo.