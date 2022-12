Accendiamo il Natale, sabato l'accensione degli albeti in piazza Teatro

Sostenuta dalla Città di Trani, sabato 17 dicembre, alle ore 19, in piazza Teatro è in programma la cerimonia di accensione degli abeti posizionati in piazza Teatro dall'associazione Forme e dalla ditta The Garden. Un girotondo di apertura intorno agli alberi natalizi con i bambini, in un'atmosfera emozionante, darà il via ad una vera e propria festa di piazza che proseguirà con lo spettacolo di danza ispirato al Colossal "Harry Potter" curato dalla scuola StudioDANZA e da SOUTH DANCE CENTER di Trani con il quale le due realtà cittadine parteciperanno alla prossima edizione dell' MC HipHop contest 2023. La manifestazione proseguirà con parate di mascottes, animatori ed un dj set affidato alla conduzione di Kevin Dellino.La manifestazione, a cui parteciperanno il sindaco Amedeo Bottaro ed altri rappresentanti dell'Amministrazione comunale, è presentata dalla presidente dell'associazione Forme, Elena Brulli: "Con questa iniziativa daremo il nostro augurio di buone feste a tutta la nostra comunità con l'auspicio che tutti imparino ad amare e curare Trani, la nostra casa, che ci rappresenta agli occhi del mondo. Abbiamo pensato ad un evento in cui coniugare la magia del Natale e la passione per le arti". Lo spettacolo danzante scelto non è casuale: "Presentiamo il nostro ultimo lavoro, ispirato al Colossal "Harry Potter", con il quale parteciperemo alla prossima edizione dell' MC HipHop contest 2023 oltre ad altri lavori ancora top secret. Alla realizzazione di quest'ultimo lavoro hanno collaborato anche Kledy Kiptiu, docente di Vogue, Tonio Lima, Docente di Hiphop" dichiarano Mauro di Gioia e Francesca Di Geso di South Dance Center Studio Danza.