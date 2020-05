Accessi al cimitero su prenotazione, problemi con le linee telefoniche

Si è verificato un problema sulle linee attivate per la prenotazione degli accessi al cimitero. Gli operatori sono impegnati per risolverlo nel più breve tempo possibile. Non appena le linee saranno ripristinate, verrà data prontamente comunicazione. Ci scusiamo per il disagio.Si ricorda che al cimitero possono accedere 50 persone a turno con il seguente calendario settimanale: dal lunedì al mercoledì 4 turni: dalle ore 8.30 alle ore 10 (spazi di pertinenza comunale), dalle ore 11 alle ore 12.30 (spazi di pertinenza comunale), dalle ore 14.30 alle ore 16 (cappelle delle Arciconfraternite e Confraternite) e dalle 16.30 alle 18 (cappelle delle Arciconfraternite e Confraternite); dal giovedì al sabato 2 turni: dalle ore 8.30 alle ore 10 (spazi di pertinenza comunale), dalle ore 11 alle ore 12.30 (spazi di pertinenza comunale);La domenica 2 turni: dalle ore 8.30 alle ore 10 (cappelle delle Arciconfraternite e Confraternite), dalle ore 11 alle ore 12.30 (cappelle delle Arciconfraternite e Confraternite).L'accesso al cimitero (ivi compreso l'accesso alle cappelle delle Arciconfraternite e Confraternite) avverrà mediante prenotazione telefonica ai numeri 0883.581603 e 0883.581605.I numeri saranno attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14L'accesso dei visitatori avverrà dopo misurazione della temperatura corporea a cura del personale in servizio ed attraverso un rilevatore di temperatura a distanza.E' fatto obbligo di distanziamento sociale e di utilizzo di mascherine per i visitatori. E' fatto obbligo alle Arciconfraternite e alle Confraternite di contingentare gli accessi nelle rispettive cappelle assicurando la distanza interpersonale di almeno 2 metri ed il corretto utilizzo della mascherina.