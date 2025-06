Accesso ai servizi per minori (doposcuola compreso): le famiglie con requisiti possono inoltrare le domande

È possibile in questi giorni, per le famiglie che rientrano tra i requisiti previsti dal bando della Regione Puglia, inoltrare le domande tramite apposita piattaforma, per i cosiddrtti "buoni servizio" per l'assistenza con servizi per minori (doposcuola compreso, tra gli altri).A Trani, come nei precedenti anni, in vista del nuovo anno scolastico, le famiglie potranno rivolgere le proprie domande per iscrivere i propri figli presso il Centro Educativo Antoniano, alle spalle del Santuario della Madonna di Fatima, presso il Centro Jobel o presso il Centro Xiao Jan.Tra i requisiti previsti per accedere ai servizi di cui sopra, l'età minima del minore, prevista dal Regolamento per la frequenza di ciascuna delle tipologie di strutture e di servizi, compiuta entro il 31 dicembre 2025, la residenza o domicilio in Puglia del minore e l'"ISEE- minorenni 2025" non superiore a 20.000 euro.Le famiglie interessate e ammesse al servizio potranno chiedere l'ausilio per l'iscrizione sulla piattaforma regionale rivolgendosi al personale stesso delle strutture alle quali vorranno iscrivere i propri figli. Si ricorda che la suddetta iscrizione è online e si potrà effettuare fino alle ore 12 del 10 luglio 2025 per i nuclei familiari, mentre la finestra per gli abbinamenti si chiuderà il 15 luglio 2025.