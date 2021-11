Accomodatevi a Trani: il benvenuto alle atlete del Fasano volley a ridosso del tensostatico

Ecco la risposta: le fotografie parlano chiaro di quello che, un rifiuto sull'altro , si è presentato in una domenica mattina tranese.



Questo il post del consigliere Ferri.

"Questo è il benvenuto che abbiamo riservato alle atlete ed ai sostenitori del Fasano Volley di B2. Questo è quello che si può ammirare sul piazzale antistante il Tensostatico. Quelle aree oggi adibite a isole di raccolta necessitano di maggior presidio e controllo anche fosse solo di telecamere. Mi rendo conto che è un costo ma il menefreghismo ha sempre un costo per la collettività, così come ha un costo scegliere deliberatamente di conferire in una giornata in cui non si può conferire e far fare la parte dei trogloditi ad una città intera agli occhi di atleti e di tifosi di altri comuni.… bella pubblicità!



Purtroppo mancanza di controlli e senso di impunità sono terreno fertile per questi episodi."

La fotografia potrebbe sembrare addirittura una composizione di quelle di arte contemporanea con messaggi più o meno espliciti. Che questa scattata dal consigliere Andrea Ferri, di cui riportiamo l'amaro commento significhi "Benvenuti a Trani città in cui ancora non si è capito che il sabato sera non si conferiscono i rifiuti e che certi rifiuti sono speciali e si portano al centro comunale di raccolta" oppure "benvenuti a Trani, città del menefreghismo e delle impunità" , alla fine fa poca differenza. Il riferimento all'accoglienza nasce dal fatto che questo spettacolo, con tanto di divano ,è quello che si è presentato alle atlete e ai sostenitori della squadra volley di Fasano d B2.Certo è che l'inciviltà di pochi vanifica il senso civico e il rispetto della cosa comune dei più; e anche che la violazione di regole è un invito implicito a unirsi allo scempio: e sicuramente tra sabato sera e domenica mattina il cumulo iniziale ddiun cittadino che deve aver svuotato una cantina o cambiato arredamento ( oltretutto non sarebbe un'isola ecologica il posto dove conferire rifiuti speciali come un divano) ha fatto pensare ad altri: "ma sì, che vuoi che cambi se aggiungo pure qualcosa di mio?"