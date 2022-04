Ad Irene Cornacchia (Pd) la delega "di analisi e studio della riqualificazione strutturale e valorizzazione storica del quartiere ebraico"

Con disposizione sindacale del 26 aprile scorso, alla consigliera comunale Irene Cornacchia (Pd), presidente della VI Commissione consiliare all'Urbanistica, edilizia privata, edilizia Pubblica, è stato attribuito "specifico incarico di analisi e studio della riqualificazione strutturale e valorizzazione storica del quartiere ebraico (La Giudecca), individuando ambiti e soluzioni per una modulazione delle scelte politico - amministrative in funzione dei bisogni rilevati presso la comunità locale, con facoltà di formulare proposte programmatiche ed operative, compresa ogni consentita iniziativa".Nel disposizione si legge che il sindaco Amedeo Bottaro "..rilevato che tra le priorità programmatiche dell'amministrazione vi è "il recupero e valorizzazione dell'identità storica e culturale", con particolare riferimento alla "riqualificazione strutturale del quartiere ebraico (La Giudecca)", finalizzata alla valorizzazione storica del sito, tematica per la quale si reputa opportuno il coinvolgimento di specifiche competenze presenti in consiglio comunale, nella prospettiva di una modulazione delle scelte politiche in funzione dei bisogni rilevati presso la comunità locale, e ritenuto che allo scopo un proficuo contributo possa essere assicurato dal consigliere Cornacchia Irene, presidente della sesta Commissione consiliare permanente, dispone di conferire al consigliere comunale Irene Cornacchia, specifico incarico di analisi e studio della "riqualificazione strutturale e valorizzazione storica del quartiere ebraico (La Giudecca)", individuando ambiti e soluzioni per una modulazione delle scelte politico - amministrative in funzione dei bisogni rilevati presso la comunità locale, con facoltà di formulare proposte programmatiche ed operative, compresa ogni consentita iniziativa".