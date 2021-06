Agenzia Generali di Barletta e Trani offre lavoro

Le Assicurazioni Generali S.p.A. - Agente Generale Gennaro Ferrara - Agenzia Generale di Barletta Via Giuseppe de Nittis, 45 / Subagenzia di Trani Corso Manzoni, 60Presente sul territorio di Barletta e di Trani dal 1958, da sempre mette competenza e professionalità al servizio dei suoi clienti per costruire relazioni stabili e diventare loro partner di vita.L'agente Gennaro Ferrara e tutti i suoi collaboratori offrono supporto ed assistenza su un'ampia gamma di servizi e prodotti innovativi e personalizzati a tutela della Persona e del Patrimonio quali: ramo auto, moto, casa, attività, salute, previdenza e gestione del risparmio a breve medio e lungo termine.Una realtà solida, capace di diventare "partner di vita" per chiunque abbia bisogno di consulenza e di supporto nei momenti importanti della vita.L'Agenzia Generale di Barletta - Trani è in cerca di nuovi collaboratori per ampliare la sua rete di vendita.Se hai motivazione, determinazione e competenze per lavorare in questo settore, ti invitiamo a sottoporre la tua candidatura cliccando qui per inviare il CV via email.