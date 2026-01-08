Tari
Agevolazione Tari 2026, domande entro il 28 febbraio

Ecco come fare

Trani - giovedì 8 gennaio 2026 13.39
Ai sensi dell'articolo 24 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI), si ricorda che il 28 febbraio 2026 scade il termine per presentare le richieste di agevolazione TARI applicabili all'anno di imposta 2026.

Nel Regolamento TARI vigente sono elencate le agevolazioni ed esenzioni che è possibile concedere, previa presentazione annuale dell'istanza, nonché dei relativi requisiti da possedere al 31 dicembre 2025.

Il riconoscimento delle agevolazioni è per singoli anni d'imposta e le relative istanze devono essere prodotte annualmente, a pena di decadenza, entro la data fissata dal Regolamento TARI, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito internet del Comune di Trani. Il modello è presente nella sezione TARI denominato "Istanza agevolazioni ed esenzioni TARI Utenze Domestiche". Quest'ultimo, correttamente compilato in ogni sua parte, deve essere presentato o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente nelle ore di apertura degli uffici, o a mezzo servizio postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento, indirizzandolo al Responsabile Ufficio Tributi del Comune di Trani – Via Morrico, 2, 76125 Trani, o a mezzo PEC all'indirizzo: responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it. Come detto, i modelli, qualunque sia il metodo di trasmissione prescelto, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il 28 febbraio 2026.
  • Comune di Trani
