Aggiornamento vaccini, nell'Asl Bat sono 4257 i bambini tra i 5 e gli 11 anni ad aver ricevuto la prima dose

E' proseguita anche ieri, giorno dell'Epifania, l'attività di vaccinazione. Nelle aziende sanitarie molti gli appuntamenti con i bambini della fascia 5-11 per le vaccinazioni pediatriche, che vedono la Puglia al primo posto in Italia per copertura.Nell'Asl Bat i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno già ricevuto la prima dose sono 4257, il 17 per cento della popolazione di riferimento. I cittadini con la prima dose sono 315412, il 92 per cento della popolazione mentre sono 288483, l'84 per cento della popolazione, i cittadini con la seconda dose. Il 35 per cento della popolazione, 120882 cittadini, ha ricevuto la terza dose.