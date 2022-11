Ah, novembre! Dalla spiaggia alla pioggia, e le temperature restano miti

Ah, novembre! Non è che si può decidere ovunque di fare una partita di pallavolo sulla spiaggia anche se il cielo é grigio e nelle vetrine ormai si accendono e brillano gli alveari di Natale. Ma siamo a Trani, finalmente arriva l'autunno ma qui la spiaggia è sotto casa, un bell' arenile per lanciarsi a parare le schiacciate e la domenica ha per qualche ora il sapore della vacanza, nella quale fare un po' di sport di squadra unisce e diverte senza limiti d'età.Non passa qualche ora, il tempo del pranzo che... Ah, novembre! Quasi avevamo dimenticato che l'autunno deve essere il mese delle piogge, quello che mette a riposo la terra, il mese delle semine;ce l'avevano fatto passare di mente le foglie non ancora cadute, mai arrossite o ingiallite, addirittura gli alberi da frutto di nuovo in fiore.E invece, aaaah, novembre! Piove da quasi quattro ore sulla città e oggi ci riporti la fiducia nella mezza stagione, ci rincuori un filo sul riscaldamento globale, ci riabitui all'atmosfera di casa. Freddo non fa ancora e anzi... Ah, novembre, grazie perché possiamo tenere ancora i termosifoni spenti: il risparmio ci fa pesare meno l'idea del pianeta febbricitante e del resto bruciare meno inquina anche meno, quindi, chissà che non sia un'auto difesa della natura. Risparmiare ci è facilitato da queste temperature che, nonostante il pomeriggio piovoso, pare resteranno miti per ancora qualche giorno.