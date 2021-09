Al Castello Svevo di Trani una mostra sulle architetture in Puglia e Basilicata nel '900

Sabato 2 ottobre a partire dalle ore 9 il Castello Svevo di Trani ospita la quarta tappa della mostra itinerante "9 x 100 = '900 – 9 itinerari per 100 architetture del '900 in Basilicata e Puglia" organizzata per focalizzare l'attenzione sulle architetture più significative realizzate nelle due regioni nel corso del XX secolo: un'iniziativa che costituisce il risultato di una schedatura del patrimonio architettonico regionale del Novecento da parte di Do.co.mo.mo Italia (Associazione italiana per la documentazione e la conservazione degli edifici e dei complessi urbani moderni) Sezione Basilicata e Puglia E.T.S.All'interno di tale schedatura, un Comitato Scientifico di rilievo internazionale ha selezionato 100 opere di architettura moderna di riconosciuta qualità: un complesso e lungo lavoro confluito nella Mostra e in un volume di oltre 300 pagine curato da Mauro Sàito e da Antonello Pagliuca, comprendente schede e interventi di autori del panorama nazionale e internazionale, pubblicato da Gangemi editore.La Mostra è stata sviluppata in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi della Basilicata e con la Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, secondo criteri che prevedono una divisione in sei percorsi tematici o "itinerari", che collegano le opere delle due regioni al dibattito culturale nazionale, esaltandone le peculiarità. Le architetture del Novecento presenti a Trani e nella Provincia Bat costituiscono una significativa porzione della Mostra e del catalogo: su 100 edifici selezionati dal Comitato Scientifico tra Puglia e Basilicata, 5 schede e relativi pannelli sono relativi ad importanti edifici locali.Composta da 150 pannelli, la Mostra ha carattere itinerante, evento Ufficiale nel Programma della Fondazione Matera 2019, dopo la tappa iniziale a Matera il 15/11/19, è stata allestita successivamente a Bari, Lecce, Carovigno (BR), Taranto. Dal 2 ottobre al 10 ottobre 2021 approda a Trani presso il Castello Svevo, sarà inaugurata da un Convegno di studi che sarà incentrato su temi dell'architettura del Novecento anche in ambito locale.L'intero progetto è stato finanziato dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata, l'evento a Trani (VI tappa della Mostra) è organizzato in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Puglia del MIC, la Città i Trani, l'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trani, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trani, con il sostegno del gruppo Megamark e della ditta Manzi Marmi.Sono previste visite guidate alla Mostra delle architetture del Novecento, un primo passo verso la conoscenza e la riappropriazione di immobili e luoghi di lavoro che hanno rappresentato una parte importante di storia recente della città