Al Comune arriva P.I.P.P.I. un progetto per prevenire il rischio di maltrattamento dei bambini

Si terrà domani, giovedì 3 marzo, alle ore 8.30 presso la Sala Tamborrino a Palazzo di Città, la presentazione alle scuole primarie e secondarie del progetto P.I.P.P.I.P.I.P.P.I, il cui acronimo si ispira alla resilienza di Pippi Calzelunghe come metafora della forza dei bambini nell'affrontare le situazioni avverse della vita, è il risultato di un innovativo paradigma di azione pubblica, avviato nel 2011, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il LabRIEF (Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare) del Dipartimento FiSPPA dell'Università di Padova, che persegue la finalità di innovare e uniformare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie in situazione di vulnerabilità al fine di prevenire il rischio di maltrattamento e il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare.Il progetto dopo una prima fase di formazione con l'Università degli studi di Padova per gli operatori dei servizi sociali comunali dell'Ambito Trani-Bisceglie, partirà in fase sperimentale con 10 nuclei target.L'Ambito Trani-Bisceglie da sempre impegnato ad attivate tutti gli interventi necessari per sostenere la permanenza dei minori in famiglia, è tra le realtà nazionali che intraprendono questo approccio, che, se darà i risultati auspicati in termini di miglioramento delle competenze genitoriali, potrà fornire indicazioni ed esempi concreti di buone prassi anche nella collaborazione tra Servizi e scuola.Alla presentazione interverranno i sindaci dei comuni dell'Ambito Trani Bisceglie, gli assessori dei servizi sociali, il dirigente dell'Ufficio di piano Alessandro Attolico e gli operatori dei servizi sociali e della cooperativa Shalom – Vivere Insieme , attuale gestore del servizio di educativa domiciliare.