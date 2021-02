Al Comune di Trani possibilità di firmare la proposta di legge antifascista Stazzema

Su iniziativa del consigliere Morollo per dire no alla propaganda fascista e nazista anche online

Ho firmato la proposta di "legge antifascista Stazzema" per punire chi fa propaganda di fascismo e nazismo anche online; la legge punisce chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco con la reclusione da sei mesi a due anni.La proposta rispetto alla legge Mancino ha l'obiettivo di colpire precisamente determinate fattispecie di reato configurando così pene certe. Oggi in Italia il fascismo è più vivo che mai. E' importante tenere alta la guardia e bloccare la diffusione di pericolosi movimenti e associazioni che professano apertamente gli ideali fascisti.I cittadini possono recarsi presso l'ufficio anagrafe di palazzo di città negli orari d'ufficio; per aderire è necessario firmare il modulo di proposta di legge fornendo i propri dati anagrafici. Chiedo, inoltre, al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale (almeno ai consiglieri di maggioranza) di aderire ufficialmente.