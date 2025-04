Al dottor Pasquale Attimonelli il premio culturale “Artigiani di Speranza” 2025

Nel giorno del commiato a Papa Francesco, nella Basilica degli Artisti, in piazza del Popolo a Roma, si è svolto nel pomeriggio del 26 aprile, l'evento culturale dal titolo "Tu sei bellezza perché sei amore", un incontro di altissimo profilo spirituale, organizzato dal Parlamento della Legalità Internazionale in collaborazione con la Pontificia Accademia di Teologia.L'iniziativa ha visto la partecipazione di numerose personalità di rilievo del mondo istituzionale ed ecclesiastico: in particolare Monsignor Antonio Staglianò, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia della Città del Vaticano; il Cardinale Francesco Coccopalmerio, già Ministro di Giustizia della Santa Sede; Don Sergio Mercanzin, vaticanista e fondatore di Russia Ecumenica; il Colonnello Giancarlo Mignone dello Stato Maggiore della Difesa, Padre Giulio Cerchietti coordinatore degli Ordinariati Militari facenti capo alla Santa Sede, insieme ad altre personalità distintisi per il loro servizio, la loro dedizione e la loro testimonianza di "una bellezza che si fa dono".A guidare e ad ispirare i lavori è stato il Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, Nicolò Mannino, insieme al suo interlocutore e referente della Pontificia di Teologia Città del Vaticano, Aldo Alex Caputo.Nell'occasione ha ricevuto il premio culturale voluto da Papa Francesco e denominato, "Artigiani di Speranza" il dottor Pasquale Attimonelli, Dirigente responsabile dell'Oculistica di Bisceglie Trani della Asl Bt, distintosi "per il costante impegno nel proporre ed incoraggiare la crescita dei Valori Cristiani a favore di una quotidianità, ricca di Bellezza e Fraternità", così come testimoniato nella motivazione allegata al Diploma di Benemerenza.Al termine della premiazione, a suggellare questo momento di memoria e di profonda intensità, è stata la Santa Messa celebrata in suffragio di Papa Francesco e presieduta da Monsignor Staglianò. La sua omelia, come sempre viva, profonda e accessibile, ha lasciato nei presenti un segno indelebile di consolazione, di fede e di rinnovato impegno