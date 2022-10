Al Gran Shopping di Molfetta due tentativi di primato mondiale con i tranesi Stefano Scarpa e Carmine Tedeschi

Domenica 9 ottobre, al Gran Shopping di Molfetta, sarà un'altra domenica da record. Due tentativi di primato mondiali e divertenti sfide per grandi e piccini a partire dalle 17 nella piazza centrale del centro commerciale. Il momento clou sarà però dalle 19, con i due tentativi ufficiali. Stefano Scarpa, atleta di Trani meglio conosciuto come "The Flag Man", già detentore di record, si esibirà in una grande prova di forza: dovrà restare appeso a novanta gradi su una pertica, in posizione bandiera, la sua specialità, ma con addosso una persona dal peso complessivo di 100 chili. Da mozzare il fiato. Una prova di abilità è quella che invece vedrà protagonista un altro tranese, Carmine Tedeschi, titolare di una pescheria, già protagonista di un tentativo di record di velocità di apertura di cozze: questa volta ha deciso di sfidare sé stesso, dovrà aprire un minimo di 10 cozze in 1 minuto con le mani dietro la schiena e bendato.A luglio, in occasione del primo appuntamento, furono realizzati altri due tentativi. Dei quattro aspiranti recordman, i migliori due approderanno alla finale del 20 novembre e potranno effettuare il tentativo ufficiale, con i giudici che arriveranno appositamente da Londra e che certificheranno le prove, nella speranza, per i due partecipanti, di entrare nella storia dei record mondiali.Un evento mozzafiato per chi ama le prestazioni al limite delle umane possibilità. L'appuntamento è per domenica 9 ottobre, a partire dalle 17. Prima dei due tentativi, ci sarà la possibilità per grandi e piccini di sottoporsi a divertenti giochi e piccole sfide a tempo, con premi per chi riuscirà a superare le prove.Lo spettacolo sarà condotto da Francesco Donato, conduttore di Caffellatte, brillante programma di Telesveva, con la collaborazione di Gianni Lamanna, l'istrionico inviato della trasmissione Mattino Norba