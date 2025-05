Al Polo Museale di Trani visite guidate alla mostra "Comunicazione Olivetti. Solo il peso delle idee"

In occasione dellalaorganizza duealla mostrae​L'obiettivo della Giornata Internazionale dei Musei è avere consapevolezza del fatto che, i Musei sono un importante mezzo di scambio culturale, arricchimento delle culture e sviluppo di comprensione reciproca, cooperazione e pace fra i popoli.si svolgeranno due visite guidate illustrative dei migliori anni della storia industriale della Olivetti, l'azienda italiana punto di riferimento per l'innovazione tecnologica, il design e la sensibilità verso gli aspetti sociali del lavoro. I manifesti pubblicitari esposti rappresentano al meglio il bagaglio creativo, culturale e produttivo di una delle realtà imprenditoriali più importanti della storia italiana.Innovazione e bellezza, le parole chiave di questa esposizione. Due concetti fondamentali di un'azienda, l'Olivetti, che ha sempre considerato l'estetica e il design come aspetti non solo formali, ma sostanziali per la funzionalità del prodotto e il successo dell'impresa.