Al Pta di Trani una giornata di prevenzione del tumore mammario

Sabato 11 marzo, in occasione del mese della prevenzione del carcinoma mammario, siamo qui a presentare la quinta edizione di "Una giornata per la donna", che si terrà presso il reparto di radiologia del Pta di Trani.L'evento è organizzato dall'associazione di volontariato Il Raggio Verde e si deve alla generosità e all'impegno del Dirigente Medico dott. Francesco Nemore e alla sua equipe di pari sensibilità.L'attività svolta per l'assistenza gratuita, a supporto della nostra associazione e della patologia di cui siamo protagoniste, è da noi tutte riconosciuta nel più ampio spirito di umanità e sensibilità che compete al dott. Nemore. Con l'augurio che per tutte si possa risolvere o prevenire il carcinoma mammario, vi attendiamo per le prenotazioni presso la sede Raggio Verde sita in Trani via E. Fusco n°57 venerdì 10 Marzo, dalle h 15 alle h 17.