Al via il Festival del Cinema e del mare, oggi e domani in villa comunale

Luigi Latini, ideatore dei cartoni animati MeteoHeroes Ceo di Meteo Expert e Icona Clima

Claudia Conte, Imprenditrice di cultura sostenibile e attivista per i diritti umani

Elisa Scocchera ;ufficio scientifico di Legambiente Nazionale

Giovanni Chimienti , biologo marino dell'Università degli Studi di Bari e National Geographic Explorer

Angelo Jannone, docente universitario e scrittore

Angelo Lucarella, giurista e scrittore

Salvatore Alloca, regista, produttore e sceneggiatore

Lorenzo Scaraggi, reporter e documentarista

Andrea Sicolo , Resp. Eventi e Comunicazione

Michele Pinto, regista e fumettista

Giuseppe del Curatolo regista e fumettista

Nico Cirasola , regista

Trani ospita la seconda edizione del Festival del Cinema e del Mare. L'evento avrà luogo giovedì 8 e venerdì 9 settembre all'interno della Villa Comunale e più precisamente sul viale dedicato ad Astor Piazzolla (nei pressi della cassa armonica) e nello chalet della villa comunale.La kermesse, che ha acquisito un respiro internazionale entrando nel circuito della VII edizione di Estimar (il festival italo – spagnolo) è organizzato dalla presidente dell'associazione tranese InsightPr, Luisa Colonna, in collaborazione con il Comune di Trani, con il patrocinio della Regione Puglia, ed anche quest'anno con la partnership di National Geographic.L'evento è in linea con la mission di Estimar, festival organizzato dall'associazione Excellence in collaborazione con Solemar AB-Società di Comunicazione e con la Radio "Italiana FM "di Palma de Mallorca che ha l'obiettivo di mettere in rete festival cinematografici fondendo l'amore per il cinema all'impegno per la difesa dell'ambiente e la tutela del mare.Il Festival del Cinema e del Mare di Trani presenterà un ricco programma incentrato sul tema del Cinema al servizio della difesa dell'ambiente e della sostenibilità che sarà presentato nella giornata inaugurale di giovedì 8 settembre alle ore 17.30.La manifestazione sarà articolata con la proiezione dei cartoni animati di "MeteoHeroes" la serie italiana ideata da Luigi Latini, che racconta il mondo dell'ecologia e della natura, Ambassador d'eccezione del progetto è Andrea Giuliacci, volto noto della meteorologia italiana.Il tema della sostenibilità sarà approfondito anche con la proiezione dei documentari di National Geographic "Eroi dell'oceano" e "Il Segreto è Venezia" ed arricchito dalla partecipazione dell'Explorer Giovanni Chimienti.L'evento sarà veicolo di promozione e di marketing territoriale con la proiezione dei film "Taranta on the road" e la presentazione del libro: "Cinema delle meraviglie" di Michele Pinto."Dopo le proiezioni, verranno organizzate due "round table networking", la prima moderata dal docente universitario e scrittore Nicolo' Carnimeo, la seconda moderata da Giuseppe Del Curatolo, regista e fumettista, affrontando gli argomenti della sostenibilità, della cultura, dell'ecologia e della costituzione.Interverranno:Nel corso della manifestazione ed esattamente nella serata di giovedì 8 settembre, alle oreverrà conferito il riconoscimento "Cattedrale del Cinema e del Mare". Al Sindaco Amedeo Bottaro, all'amministratore unico ing. Ambrogio Giordano-Amiu e alle personalità che si sono contraddistinte per l'impegno profuso nella tutela ambientale e nella Sostenibilità.Conferenza Stampa di presentazione della seconda edizione del "Festival del Cinema e del Mare" con la proiezione del Video di saluto di Andrea Giuliacci, in Villa Comunale nei pressi della Cassa ArmonicaPresentazione del Festival e degli ospiti. Ambrogio Giordano-Amiu Spa, a personalità che si sono contraddistinte nella tutela ambiente e nella SostenibilitàPresentazione Tavola Rotonda sul tema: "Sostenibilità, Ambiente, Cultura e Costituzione" .Modera Nicolò Carnimeo , docente universitario e scrittore .Ospiti :• Luigi Latini, ideatore dei cartoni animati MeteoHeroes, Ceo di Meteo Expert e Icona Clima;• Angelo Jannone, docente universitario e scrittore;• Claudia Conte, Imprenditrice di cultura sostenibile e attivista per i diritti umani;• Elisa Scocchera dell'ufficio scientifico di Legambiente Nazionale;• Giovanni Chimienti , biologo marino dell'Università degli Studi di Bari e National Geographic Explorer;• Angelo Lucarella, giurista e scrittore;• Salvatore Allocca, regista, produttore e sceneggiatore;• Lorenzo Scaraggi, reporter e documentarista;• Andrea Sicolo, Resp. 